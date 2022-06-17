安老院及院舍職員連續2輪強檢　最快6.28前完成　 康復者可豁免

政府今日(17日)宣布，第68及69輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。按第599J章第10(1)條規定，任何已經完成新冠疫苗接種，且由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位，僱用並6月29日至7月5日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在指定期間向住客或使用者提供服務的人士(包括全職、兼職及替假員工)，須於6月22日至7月5日期間，按照公告指明的規定及程序，進行關新冠肺炎的聚合酶連鎖反應核酸檢測。

另外，對於任何未完成新冠疫苗接種並於6月29日至7月5日期間值勤，須於6月22日至28日期間進行一次指明檢測。而於7月6日至12日期間值勤的未完成新冠疫苗接種的員工，須於6月29日至7月5日期間進行一次指明檢測。

院舍員工若於5月23日或之後取得指明檢測或快速測試的確診，並可出示相關載有相關結果的電話短訊通知，或經政府申報系統獲發電話短訊通知或隔離令，則毋須按公告的規定進行檢測。完成新冠疫苗接種是指在今年6月14日之前已經接種了第二劑新冠疫苗。至於曾確診人士，完成接種則是指在6月14日或之前已經接種第一劑新冠疫苗。