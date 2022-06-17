過海隧道擠塞徵費　議員斥猶懲罰性質　憂西隧紅隧齊齊爆煲

港府正在研究推出過海隧道擠塞徵費，以改善繁忙時間過海隧道的塞車情況。立法會交通事務委員會今日(17日)討論有關議題，有議員批評政府增加隧道費是「懲罰性質」，且公共交通工具在繁忙時間容載量不足，認為即便隧道費加價，「揸私家車嘅人都唔差在個十蚊廿蚊啦」；亦有議員認為政府明年收回西隧專營權後，只會用「西(隧)減紅(隧)加」以減少「兜路」，或不同時段加價，只會令隧道「齊齊爆煲」，故應考慮共乘優惠，建議3人同乘可免費過海。

議員陳恒鑌則批評，即便西隧加價後亦不見車流有減，現時改變收費模式尤其「擠塞徵費」的命名具懲罰性質，與其調整價格，陳建議應改善泊車轉乘問題。運輸及房屋局局長陳帆回應指，政府亦有考慮泊車轉乘，而且「想法前衞」，又強調計劃非懲罰性，「可以唔收費我哋都唔想收費」，指日後會「調節講法，但係不會改變事實」。而議員陳學鋒則質疑，現時過海的公共交通工具容載量不足，反問「局長你有無試過係三隧繁忙時間睇吓」，認為政府需考慮公營交通本身的載客量，否則只會令市民改為駕駛私家車。

議員田北辰認為，西隧現時收費高昂，已佔容車量達98%，惟第4條過海隧道「無落腳點」，即便政府明年收回西隧專營權後一併調整過海隧道收費，亦只會令過海隧道「齊齊爆煲」，故提議政府應推出共乘優惠，以增加同一輛車的容載量可多一人，例如推2人半價、3人免費優惠待。陳帆表示會考慮共乘優惠，但由於部分人或有聘請司機，故實際操作仍需考慮，今年年尾會將再就議案提交立法會。