新城市廣場襲3警判囚　法律文員再被手指骨折警索償

2019年7月14日沙田新城市廣場發生衝突，1名香港大學畢業生被指在衝突中咬斷警長1節無名指，及襲擊另外2名警員等，於去年3月被裁定襲警、嚴重傷害他人身體、蓄意傷人及在公眾地方作出擾亂秩序行為4罪罪成，判囚5年半。繼被咬斷指警長於上月入稟向他民事索償後，另1名手指骨折的警員亦於昨日（16日）入稟區域法院，向他提出民事索償。

本案原告梁子健，現為警隊新界南總區沙田區指揮官，被告則是杜啟華。原告在入稟狀指，在2019年7月14日約晚上9時54分，被告於新城市廣場3層的店舖「LONGCHAMP」外襲擊原告，令原告受傷及造成損失，因此要求被告賠償，包括衍生的利息及訟費。惟入稟狀並沒有列明索償金額。司法機構已將本案排期在今年11月29日提訊。

就上述沙田新城市廣場發生的衝突，杜被控4罪，包括在新城市廣場咬斷警長梁啟業的右手無名指的前端，造成他右手無名指前端粉碎性骨折；用雨傘襲擊警員葉卓軒的背部及後頸；用雨傘襲擊當時任高級警司的本案原告梁子健，使他的右手無名指遠端指骨骨折；在廣場內的扶手電梯上向L3樓層中庭投擲一把雨傘。被告否認所有控罪，但經審訊後，被裁定全部罪名成立。

案件編號；DCPI 1968/2022