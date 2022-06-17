無懼疫情　市民冀父親節外出用膳慶祝　飲食業呻收益有限　

本周日(19日)便是父親節，惟有飲食業界代表指港人一向「偏心」母親，加上近期疫情反彈，故對港人出外消費用膳信心更見保留，估計業界於父親節的生意額大約只有2.8億港元。記者昨日(16)走到位於九龍灣附近一帶商場，只見商場內已有不少檔口趁父親推出種種優惠吸引市民光顧，不過有檔主表示銷情未有因此特別暢旺。此外，雖然飲食業界普遍唱淡市道，但不少受訪市民均無懼疫情指會出外用膳，以作慶祝。商場亦有舉辦一些小型市集促進消費，有檔口亦標榜父親節優惠吸客，不過，記者目測人流並不是太多。有檔口職員私下稱，普羅大眾對節日慶祝相信主流都是食為主。至於生意額，只是不過不失。

市民魏太表示，去年的父親節已因疫情嚴峻未有外出聚餐，故打算趁現時社交措施有所放寬，將會聯同7位家人一起外出食日本菜慶祝父親節，估計花費金額約3,000多港元。她笑言一年一次都要盡孝道，而其身旁4歲的小女兒亦附和稱自己有準備禮物，於校內親手整了張心意卡希望可以哄父親開心。另一位市民陳太同樣表示一家三口將於父親節外出用膳，但不會特別鋪張，可能花費約數百港元。至於市民葉太表示，自己家中兩名兒女已經準備了一些小勞作送給丈夫，一家四口打算於正日外出食飯，但地點尚未決定。

另一方面，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示預期今年的「父親節」可為業界帶來的收益有限，大約只有2.8億港元。他指疫情固然有影響，但大眾普遍較輕視父親節亦為事實，許多人都不會為此日隆重鋪張，故花費亦屬有限。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦指，父親節的訂座情況較本月初的端午節遜色，目前只有十多圍枱被提前預訂，而且傾向點小菜為主，宴會菜式並非熱門選擇。