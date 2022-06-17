海洋公園高層執位　龐建貽及黃思遠7月接任正副主席　任期兩年

海洋公園高層大執位。政府今日(17日)宣布，行政長官已委任龐建貽和黃思遠分別為海洋公園公司董事局主席和副主席，並委任8名新任成員，以及再度委任7名現任成員，任期兩年，由今年7月1日起至2024年6月30日止。新獲委任的非官守成員為周明祖、李少穎、梁進、馬昀祺、蕭澤宇、Gray A Williams和黃顯榮，而漁農自然護理署署長新獲委任為官守成員。獲再度委任的現任成員為張瑞蓮、馮秀炎、林天星、潘芷慇、胡陳德姿、發展局常任秘書長(工務)和旅遊事務專員。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，龐建貽於2019年加入董事局，現為董事局副主席，一直積極參與制定海洋公園的未來策略及海洋公園公司其他重要發展項目。龐擁有豐富的商界經驗，對推展未來策略有深入理解，並一直充分投入董事局的工作，是擔任董事局主席的最佳人選。

劉鳴煒將於6月30日後卸任，他2008年7月加入海洋公園董事局，於不同崗位服務董事局共14年、2014年出任副主席、2020年獲委任為主席。他任內公布海洋公園「重生方案」，以自然景觀及健康為主題，推出戶外瑜伽、付費行山「森度遊」等活動。