中度智障漢認向警車擲汽油彈　判囚37個月

有中度智障及閱讀障礙的男子，於前年7月1日在旺角用汽油彈掟警車。他在本周二（14日）承認縱火罪，區域法院暫委法官徐綺薇今天（17日）就案件作判刑，指其智力障礙可減免他道德上的罪責，但不減他法律上的罪責，判他即時入獄37個月。

本案為區域法院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓處理。被告李培浩（26歲、回收場工人）承認於2020年7月1日，在旺角彌敦道636號地下附近，無合法辯解而企圖用火損壞特區政府的財產，即1輛登記號碼為AM6252的警車，以及罔顧他人的生命是否會因而受到危害。他原本另被控於同日同地管有1個載有柴油和樽口塞有布碎的玻璃樽、及2個打火機，則獲准存檔於法庭不予起訴。

法官引述辯方求情理據、及由被告親戚撰寫的求情信件，內容指被告自小與父親關係親密，經常到工地陪父親工作，希望減輕其父的工作負擔，惟被告現時父母雙亡，家中只剩2名年幼弟弟及七旬外婆。親戚認為被告今次犯案，只因受社會氣氛影響，一時判斷錯誤，做錯決定，冀法庭輕判，讓他早日出獄盡哥哥的責任。不過法官指被告以警察為目標，有計劃地帶汽油彈到現場，亦有意隱藏身份以逃避刑責，犯罪情節嚴重。不過法官亦指出案發時街上人車疏落，沒有示威集結或暴動情況發生，被告單獨行事，擲出的汽油彈沒有引發火警、沒令警員及警車受損傷。法官以52個月監禁為量刑起點，認罪獲減刑13個月，考慮被告心智障礙限制他的判斷和自制能力，令他未能衡量行為帶來的嚴重後果，酌情再減刑2個月，總刑期為37個月。

案件編號：DCCC 913/2020