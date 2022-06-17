消防搗12個非法油站　搜38間過量儲存危險品處所　拘捕24人

消防處加強打擊違規危險品儲存處所，聯同政府化驗所，共動員300人，於本月首三周展開名為「新月」的全港性執法行動，搜查九龍及新界多處地點，行動中包搗破12個非法加油站，檢獲5萬多公升柴油，市值估計超過107萬元，拘捕16人。另外，突擊搜查五金舖等38個懷疑非法過量諸存危險品處所，檢獲超過30噸危險品，市值70萬元，拘捕8人。

被捕24人，年齡介乎30歲至83歲，分別涉嫌違反《危險品條例》及《消防規例》。高級消防隊長莫柏建〔特遣隊（反非法加油活動）〕表示，搗破的非法油站部分位置僻遠，亦有靠近住宅，非法油站一旦發生火警，隨時波及民居及救援人員安全，由於此類油站會經常轉換位置、不定時及設會員制經營和設「天文台」等，均加大打擊難度，故人員需靠更新情報部署執法。

而高級消防區長(危險品課)張傲天稱，消防處屬參與反恐部門之一，而每有大型活動均有行動，而今次「新月」行動透過情報搜集及分析，並特別聯同政府化驗所出動，他解釋每巡查五金舖時，經常遇到化學品種類及數量太多，政府化驗師可以即場分辨，加上有可以辨別1萬種化學品的化學物品檢測儀協助，均有助加快處理檢控及搜證，他指大多五金舖的化學品多是零售及批發，檢控行動暫未發現有涉及恐怖活動用途。行動中，會向出售化學品店舖宣傳及呼籲，遇有可疑人士購入，如大量購買、神色慌張及不停查問化學品用途等，可致電舉報。