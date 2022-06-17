魚塘未收地先加租　團體轟北部都會區方案影響漁戶經營

去年《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，建議收回私人濕地和魚塘，設立濕地保育公園。香港觀鳥會今年2至3月以電話及面談方式進行抽樣訪問共63位后海灣漁戶，他們合共管理后海灣約 300 公頃魚塘。調查結果發現57%受訪者贊成政府收地，並期望望日後可繼續養魚。此外，有受訪者指自回收方案提出，個別魚塘的一年租金甚至於2年間由千多元飆升至逾7萬港元，令漁戶對續租卻步。

調查亦指不少受訪者對北部都會區保育方案存有憂慮。除了租金影響，安置方案亦影響漁戶營運魚塘的意願。調查期間最多漁戶提及住屋安排，雖有近9成受訪者有意於政府收地後繼續養魚，惟大多數均以原區安置為前提，以便於清晨及深夜時分工作，並節省交通成本。管理模式方面，逾半（52%）希望向政府租用魚塘、自負盈虧，27%受訪者則選擇受聘於政府或其他團體。至於會否與環保團體合作管理魚塘或生境，大部分均表示要視乎工作要求及待遇再作決定。

團體指是次調查反映，北部都會區具體規劃雖尚未成形，對漁戶以至生態環境的影響已開始浮現。一方面收地賠償機制為個別地主或漁戶提供誘因，或改變魚塘操作、更改魚塘用途，甚或大幅加租以逼走租戶。因此，團體建議政府盡快公布北部都會區保育時間表，並確保漁戶能持續經營魚塘。政府亦可在收地賠償方案加入保育元素，魚塘若符合指定條件，例如天然斜邊塘壆、定期降水供雀鳥覓食、不設捕雀器具等，可獲額外賠償。