首宗管有索帶被定罪案　涉案經紀今向終院上訴押後判

2019年11月2日銅鑼灣維多利亞公園發生警民衝突，警方於現場拘捕32歲地產經紀陳俊傑，在其背囊內搜出48條索帶，他於翌年被裁定管有工具適合作非法用途罪成。，判監5個半月，成為首宗管有索帶經審訊後被定罪的案件。他早前提定罪及刑期上訴，遭高等法院上訴庭駁回。惟陳不服裁決，並提出案件有重大法律爭議，再次向終院提出上訴。上訴聆訊今（17日）於終審法院展開。上訴方陳詞控罪只應涵蓋束縛人身、傷人及爆竊這3種用途的工具，即使須擴大條文涵蓋範圍，填補法律漏洞的職責亦在於立法會及政府；律政司則陳詞指控罪涵蓋所有非法用途工具，中文條文字眼亦是故意擴大涵蓋範圍。終審法院5位法官聽取雙方陳詞後，押後裁決。

上訴人陳俊傑的大律師今陳詞時，重申本案所涉的《簡易治罪條例》第17條，按案例其涵蓋的「適合作非法用途工具」應按用途分成3類，即束縛人身、傷人及爆竊。上訴方提到，上訴庭聚焦條文的中文文本，將「適合作非法用途工具」詮釋為任何非法用途、不受同類原則限制。惟過去條文亦曾經立法機關修訂，上訴方指如果立法原意是涵蓋所有用途，大可刪去條文中提及的工具用途，而即使須擴大條文涵蓋的範圍，法庭的功能亦非填補法律漏洞，有關職責是在於立法會及政府。

律政司一方則指，條文中除上述3類，亦列明「其他適合作非法用途工具」，即可獨立成為一類，涵蓋所有其他非法用途。答辯方另指出，《刑事罪行條例》第62條相類的「管有任何物品意圖損壞財產」罪，其條文的法例亦涵蓋所有物品，只須證明是用作刑毀，而本案所涉「管有工具適合作非法用途罪」可作為上述控罪的交替控罪，故條文中的工具用途理應涵蓋其他非法用途，答辯方更指條文的中文用字是故意擴大涵蓋範圍。首席法官張舉能則一度問到，如果立法原意是涵蓋所有非法用途，為何1984年修訂條例時，條文會特意寫入「腕銬」。答辯方其後同意1984年或之前，無意涵蓋所有非法用途。

案件編號：FACC 1/2022