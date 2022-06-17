今日確診再破千宗　港府：疫情有反彈迹象

港府今日(17日)表示近日疫情反彈迹象，今日政府舉行內部高層跨部門會議，稱輸入個案本地個案都有上升迹象，今日確診個案亦達1,000宗以上。近日都是由群組出現，希望盡快切斷傳播鏈，避免大型爆發。政府現時未見需要請求中央協助，會繼續監察疫情走勢。檢疫安排方面，未來將借用兩個亞博展館，有需要幾日之後可以啟用，如有需要啟德郵輪碼頭會轉檢疫中心。

港府討論要減少大型爆發、出現組群情況，要針對重點人群防疫，包括學校，尤其保護學生是重要工作，仍未有學校級大型爆發，只有其中一班有感染，希望盡量保持學生上學，每日快測安排將維持一直到今年學年結束，即約8月中，並呼籲學校活動減少其他活動，例如謝師宴、慶功宴。另一個重點場所是安老院舍、殘疾院舍。員工有感染，長者被視為緊密切接觸者，更有院友進入社區。港府認為現時比較穩固，因88%院友已接種第一劑，第二針亦超過7成，但強調都會嚴格執行措施，例如院舍有緊密接觸者都會安排檢疫。如有院舍多人感染或緊密接觸，就會將不是感染者搬去另一間院舍。當局會繼續加強院舍保護，員工之後需要打齊3針，即使完成疫苗接種，每日要快測，每兩周需要核酸檢測。

港府上周與專家會面，指出Omicron傳播力很強，加上很多人每日快測，就算沒有病徵都找到個案。截至昨晚，住院人數為422人，但有部分是「水尾」因其他原因入院，當中有一半需要隔離。醫院中危殆、嚴重的有22人，需要到深切治療部有3人，需要留意300至400人。每日個案破千，社會大眾都密切關注，但現時情況未影響醫院工作量或構成壓力。市民有打針抗體很高，病狀嚴重性都大大下降，口服藥物亦有效減低重症，現時用了3萬劑，仍有足夠藥物儲備。