警新界南拘黑幫高層等105人　涉低薪招攬未成年「死士」頂罪

前日(15日)及昨日(16日)，新界南總區刑事部聯同葵青、荃灣、沙田、大嶼山、機場警區與機動部隊展開拘捕行動，期間搜查多個娛樂場所及食肆，拘捕72男33女(13至90歲)，涉嫌「以三合會社團成員身份行事」、「參加非法集會」、「襲擊」、「藏毒」及「洗黑錢」等罪名。被捕人士逾半有黑社會背景，包括黑幫高層及骨幹成員，並有19名未成年人士，其中15人仍為學生，他們正被扣留調查。

警方表示，該總區留意到一個活躍區內、從事多類型犯罪活動的黑幫社團，當中包括經營賭檔、色情場所及無牌酒吧，另牽涉多宗暴力罪行，遂於去年8月起展開代號「強弩」行動，透過派員「放蛇」滲入黑幫，收集大量黑道中人及活動的犯罪證據，至近日認為時機成熟，於是進行收網，自前日起一連兩日拘捕105人。行動中，警方發出22張禁聚令告票，以及15張違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》的告票，另檢獲檢獲鐵通、膠管、手套等證物。至於被捕的19名未成年人士受招攬從事酒吧侍應、「睇水」等工作，各人僅收取低微報酬，便要充當「死士」及「廉價勞工」，承擔被捕風險替黑幫「頂罪」。

此外，警方破獲3個由黑幫操控的非法賭檔，起出麻雀、麻雀枱等賭具，以及超過20萬港元賭款，並針對目標黑幫進行財富調查，發現有黑幫成員利用銀行戶口，清洗懷疑從賭檔、色情場所及無牌酒吧賺取的收入，涉款超過1,600萬港元，目前亦已凍結約67萬港元的犯罪得益。警方相信，行動已經重擊該個黑社會組織，削弱其影響力及堵截收入來源，稍後不排除會落案起訴被捕人士，亦可能有進一步拘捕行動。