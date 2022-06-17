律師捲投資騙局盜1000萬美元 判囚87個月

在90年代曾任中西區區議員、已多年沒有執業的律師張有洪，2014年為一名參與投資計劃的男子託存1,000萬美元（約7,840萬港元）時違反承諾，將涉案全部款項轉帳至另一人的銀行戶口，該男子其後懷疑受騙，遂報警求助。張於上周五（10日）早前承認一項盜竊罪，今（17日）在高院被判入獄7年3個月。法官邱智立對被告作為律師卻墮落如此深感惋惜，又批評被告明知投資計劃是騙局，卻仍收取事主大筆款項，令事主蒙受損失，行為破壞公眾對本港法律界人士的信心。

現年70歲的被告張有洪在1985年成為律師，2015年曾捲入5億美元假匯票案，惟最終獲判罪名不成立。辯方早前求情指，被告也是投資計劃受害人之一，他之所以犯案，是因為仍對計劃抱有一絲希望，他為了還錢給其他受害人，才將事主的錢轉走，用來投資賺取收益。辯方亦希望法庭判刑時考慮，被告曾向外國不同部門舉報。但法官明言，有關投資計劃的回報好得令人難以置信，被告不可能仍相信它並非詐騙，又認為他報案，只不過是為自己着想，想追討自己的損失。法官以10年監禁為量刑起點，因並非第一時間認罪，只獲25%刑期扣減，考慮到有涉案者確因被告的舉報而被定罪，遂酌情減刑3個月，由7年半減至7年3個月。

案情指，2014年9月，男事主X透過朋友獲悉一項高收益投資計劃，並於同年10月與一名姓徐女子會面商討詳情。徐表示，有關計劃由紐約聯邦儲備銀行（FRB）負責監督，投資者會獲取每日40%回報率，另可獲美國永久居留權。X決定投資，並轉帳1,000萬美元到作為託管代理的被告之銀行戶口。被告其後卻把所有款項轉帳至一個新加坡女子的帳戶。警方調查時，發現被告案發前曾向警方報案，稱他亦曾參與該投資計劃並懷疑受騙。他曾去信美國駐港總領事館，及親自往紐約向聯邦調查局報案。

案件編號：HCCC 350/2020