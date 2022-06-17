疫下近7成父親憂慮健康問題　團體促政府推動家庭友善政策

父親節臨近，勞聯於本月1日展開為期兩星期的「疫情下爸爸們壓力問卷調查」，共回收有效問卷456份，發現超過6成受訪者感到憂慮，主要源於健康層面憂慮。因此，有關團體建議政府加強推動家庭友善政策，協助僱員在工作與家庭取得平衡；增加對男士的心理及情緒支援，協助緩解情緒和心理困擾。

調查指有69%受訪者，即316人在疫情下對健康產生憂慮；43%受訪者，即196人「對現職工作前景產生憂慮」；近4成受訪者指「疫情下與家人的生活節奏出現衝突」，而約3成受訪者表示曾因在家工作致與家人出現摩擦。問及受訪者認為需要甚麼支援時，最多受訪者認為需要「心理情緒支援」有280人(61.4%)，認為需要「就業培訓支援」則有198 人(43.4%)。在調查中，更有不少受訪者向工會反映壓力很大、自責「搵唔到錢」、好無助、生活抑鬱等，亦有受訪工友表示，因公司縮減人手迫被超時工作，直言「我好攰啦！」

勞聯認為調查反映疫情對男士影響甚大，尤在心理情緒方面，惟社會在支援男士心情需要的力量顯然不充分。因此建議政府加強推動家庭友善政策，協助僱員在工作與家庭取得平衡；增加對男士的心理及情緒支援，協助緩解情緒和心理困擾；研究照顧家庭假期，如家長假、親子假及訂立標準工時等。