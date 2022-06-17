中大研究發現接種疫苗加強劑　有效提高母乳新冠病毒抗體

香港中文大學醫學院與西班牙研究人員合作研究，評估新冠病毒中和抗體在母乳中的水平和活性隨時間所產生的變化。結果顯示，完成接種疫苗的婦女，存在於她們母乳中的抗體會於接種第一劑疫苗後五至六個月消失；接種疫苗加強劑有助再度激發新冠抗體，保護年幼嬰兒。研究結果已於《Ultrasound in Obstetrics & Gynecology》發表。

過去已有國際研究證實，不論感染新冠病毒或接種新冠疫苗，產後婦女均可透過餵哺母乳，將新冠抗體傳遞予年幼子女。中大醫學院婦產科學系臨床講師梁曉如醫生表示經常收到媽媽們查詢，她們對於感染新冠或接種新冠疫苗後，應否餵哺母乳感到疑惑，但可以肯定回答是應該餵哺母乳的。

研究團隊招募了26名產後婦女參與研究，收集母乳樣本。當中18人曾經感染新冠，另外8人則至少接種了兩劑新冠疫苗。在研究期間，感染組中的參加者均無接種疫苗。結果顯示，參加者母乳中的新冠病毒中和抗體水平，於感染後或接種疫苗後均迅速增加。達到頂峰後，兩組參加者的免疫球蛋白水平和抗體結合細胞的能力均隨時間逐漸下降。中大醫學院婦產科學系教授潘昭頤表示，這項研究證明接種新冠疫苗加強劑可有效激發母乳分泌出中和抗體。