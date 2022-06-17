港府加強僱員快測頻率　涉逾10萬人

因應新冠疫情發展，政府發言人今日(17日)表示，政策局和部門會加強政府僱員的快速抗原測試檢測，以期透過增加涵蓋人數和檢測頻率，盡早阻截隱形傳播鏈。

發言人表示，政府會要求多個類別的政府僱員，定期或在有需要情況下進行快速抗原測試，當中包括需在緊急情況時維持政策局/部門運作的員工；在履行職務時有需要與公眾接觸的員工；其職務有較高感染風險的員工，或涉及維持重要基建運作和提供必要公共服務的員工；有特別需要作出監測的員工，例如曾於辦公室接觸確診人士或確診人士的密切接觸者；以及需接受強制檢測的員工等。

每日需進行檢測的員工人數短期內將由4月中時的約7.8萬人，増加至超過10.6萬人，佔政府僱員人數六成，另有超過3.5萬人需定期按風險進行快速抗原測試。政府亦已提醒政府僱員繼續保持警覺性，亦已要求政策局和部門繼續採取針對性社交距離和防疫措施，包括實施彈性上班時間和午膳時間、盡量安排視像會議和減少非必要的員工活動。另為盡量減少政府大樓和辦公室的人流，當局呼籲市民利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法獲得所需服務。