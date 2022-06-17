財會通過逾14億元工程儲備基金　實施貿易單一窗口系統發展

立法會財務委員會今日(17日)通過基本工程儲備基金撥款，用以就實施貿易單一窗口系統第三階段發展所需的資訊科技系統，涉款逾14億港元。

議員謝偉銓表示建設高效的清關系統十分重要，不過花超過14億港元，形容為「都幾貴」，他又指系統在7至8年後才全面實施，希望是最快的時間，他亦關注經常性開支為2.8億港元，相對為一個高的支出。

當局回應指經常性開支是包括軟件及硬件的維修保養，通訊網絡及系統維護等等，加上處理貿易文件的量是相當驚人，料到2027年有2.7億份文件，平均每日有70萬份文件，所以要為文件做風險評估及審計，要確保系統一定要符合要求。

議員李鎮強指單一窗口的運作一定要做及快捷，並指新加坡已做得很全面，再不跟上就等於落後，以及故步自封。他關注根據時間表，系統需在2027年始完成，但其時貿易不會斷，因此如何確保服務供應商的合約能夠過渡，從而做到無縫交接而不受影響。當局表示自2019年起設立6個用戶諮詢小組，並有緊密聯繫，在過渡安排及系統建設上，希望做到一個無縫交接。

另外，會上亦審議重建逾50年歷史的元朗大球場、觀塘行動區發展的基建設施工程，以及將港鐵九龍灣站A出口的行人天橋工程提升為甲級，總涉款為21.54億港元，最終所有撥款在無進一步討論下，極速在2分鐘內就獲舉手通過。