今增1145確診　涉131宗輸入個案　警方有部門約20人中招

新冠疫情反覆。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(17日)1,145宗確診，包括131宗輸入個案，確診數已連續3日破千。另昨日(16日)再多一名患者離世，第5波累計死亡9,180宗。今日有145宗學校呈報確診，來自126間學校，包括102名學生及43名教職員。另新增4間院舍出現確診病例。歐又在會上指，警方有一部門有約20人確診。

131宗輸入個案中，67宗是機場個案，54宗是在檢疫酒店確診；另有10宗是檢疫7日後發現。本港同日新增19宗BA.2.12.1變種病毒個案，包括18宗本地病例，1宗輸入個案，惟有5宗個案源頭不明，並有4宗與源頭不明個案有關連。另外，今日再多4宗疑染BA.4及BA.5個案，全部為輸入個案。

昨日新增4間院舍，包括3間安老院及1間殘疾人士院舍，包括上水信心護老之家，涉及一名護理員，17名院友及4名同事被列為密切接觸者。粉嶺東華三院寶鐘全英安老院一名護理員亦中招，15名院友被列為密切接觸者。黃大仙路德會鳳德安老院一名社工染疫，5名院友及2名同事被列為密切接觸者。最後是扶康會樂華成人訓練中心，為殘疾人士院舍，有1名護理員確診，16名院友被列為密切接觸者。而早前出現爆發的尚珍家舍再增2宗個案，涉及亞博正接受檢疫的院友，群組累計14名院友及一名員工；所有密切接觸者已送往亞博館檢疫。