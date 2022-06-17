國泰認衰　機師流失嚴重　遠超過往

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出3甲的國泰航空，營運及航空服務總裁韓兆傑表示，機師流失率仍然非常之高，遠超過以前，不能說2018年引入的合約與當前困境無關。

外媒報道，韓兆傑所指的合約被稱為「COS18」，2018年引入時適用於新員工，其後2020年擴展至所有機組人員，不但減少機師薪酬40%，並削弱房屋及退休福利。他說：「我們真心相信這個計劃對香港機師而言之有競爭力，但不代表令所有人滿意。」國泰會繼續調整福利去挽留員工。

國泰拒絕披露究竟有多少員工「炒掉」國泰，只稱會因應機師「劈炮」持續檢討聘請機師之需要，並定期檢討薪津去保存競爭力。國泰行政總裁鄧健榮日前表示，對香港作為國際航空樞紐有信心，計劃明年底之前聘請4,000人，其中包括700名機師，另外還計劃2025年之前招聘及培訓800名新機師，認為薪酬會一直有競爭力。

國泰已經多番拖延向政府支付優先股的股息，月初又獲政府同意延長78億港元過渡貸款融資的可提取期限12個月，至2023年6月8日。國泰繼續靠政府「吊命」之際，周二又發盈警，預期今年上半年業績仍會錄得重大綜合虧損。