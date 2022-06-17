故宮博物院展出66件國家一級文物　包括雍正御製菊花式盤

香港故宮文化博物館將於7月2日開幕，館內現正進行布置工作，館方今日(17日)安排其中3個展廳給傳媒進行預覽。其中3號展廳的主題為「凝土為器:故宮博物院珍藏陶瓷」，共有169件文物。當中有66件國家一級文物，佔總數的40%。香港故宮文化博物館副館長王伊悠指，目前門票銷售反應不俗。

3號展廳中值得留意的是來自北京故宮的12件不同顏色菊花式盤，菊花式盤冮西景德鎮出品，造型規整優美，集合多種傳統和創新的釉色，是清代雍正皇帝命人製造的40套瓷盤之一，唯目前大部分已經散失，現時展品屬小量遺存。6號展廳的主題則為「同賞同樂:穿越香港收藏史」，展廳記錄了香港的本地收藏史，亦展示香港逾1世紀以來的收藏活動。值得留意的是三國演義頂箱櫃一對，製於明未清初。頂箱櫃畫滿了不少三國時期圖案，豐有特色。

而7號展廳的主題為「古今無界:故宮文化再詮釋」，故宮邀請6位香港多媒體與跨界藝術家，重新演繹故宮文化和收藏。當中展品《慶》靈感來自宮廷樂器「金鐘」和「玉磬」，透過氣球聲音呈現香港節慶煙花匯演，讓參觀者能以聽覺參觀展覽。