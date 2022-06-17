中環槍擊案尼泊爾籍兄弟被捕提堂　還押至9.5再訊

中環上周五（10日）凌晨發生槍擊案，1輛白色7人車沿雲咸街行駛時，1輛私家車駛至它旁邊，車上跳出多人持刀向7人車猛砍，其後現場疑傳出槍聲，眾刀手隨即逃走。繼日前先後共5名疑犯被起訴後，現再多一對尼泊爾籍兄弟被捕。他們被控以企圖蓄意傷人及管有攻擊性武器罪，今（17日）被押解到東區裁判法院提堂。2人暫時毋須答辯，裁判官把案件押後至9月5日再訊，以待警方進一步調查。2人今天都有申請保釋，但被法庭拒絕，故須還押懲教看管。

2名被告依次是24歲LIMBU Soyal及30歲LIMBU Enish（2人均報稱無業），為兄弟關係。控罪指2人於2022年6月10日，與郭天域、GURUNG Suman、JAVED Shahid、GULFAM Muhanmd和GURUNG Anish，在中環雲咸街34號外意圖使一輛私家車內的人身體受嚴重傷害而企圖非法及惡意傷害該輛私家車內的人。2人另被控於同日同地，管有8把開山刀及1把小刀，意圖將其作非法用途使用。

另外，上述其中一名同為尼泊爾籍被告Gurung Anish（25歲），於本周二（14日）因為腹傷留院而缺席提堂，原定今日上庭應訊。但今天控方表示他目前仍留院治療，故案件再次押後至下周三（22日）以待他出院。同案除郭天域外，其餘3名被告，即Gulfam Muhammad（36歲、巴基斯坦籍）、Gurung Suman（23歲、尼泊爾籍）及Javed Shahid（42歲、巴基斯坦籍）今日分別提出保釋申請及保釋覆核，但都遭裁判官拒絕。

案件編號：ESCC 913,934,994/2022