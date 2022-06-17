衞署前顧問醫生濫權牟利　認行為失當欺詐囚31個月

廉政公署去年落案起訴衞生防護中心前顧問醫生甘啟文，控告他在該中心為3個國際及海外衞生組織提供總值逾420萬元的結核藥物測試及其他服務時，濫用公職以謀取私利。他上月在區域法院承認4項公職人員行為失當及2項欺詐罪，押後到今天（17日）判刑。暫委法官勞潔儀斥甘當時身居要職，不但濫用別人對他的信任，更利用職權謀取利益，嚴重違反誠信；但亦考慮到被告認罪、已經還款、過往有良好品格與對社會作出的貢獻，及控方檢控稍有延誤的情況，酌情減刑後，最後判被告入獄31個月。

64歲被告甘啟文，案發時為衞生署衞生防護中心前醫務微生物學顧問醫生，並在中心轄下的公共衞生化驗服務處工作，管理多間實驗室，包括由衞生署營運的香港結核參比實驗室。4項公職人員行為失當罪名指他於2005年9月至2013年1月期間，涉嫌以香港微生物學醫生協會身份，分別向日本國立感染症研究所、世衞、創新診斷基金會，收取折合約50至186萬元不等的費用，以由該協會或「工作夥伴」香港結核參比實驗室，舉行工作坊或提供藥物敏感測試服務等。惟該些活動及服務最終由衞生署舉辦或提供，但款項則透過由甘獨自控制的香港微生物學醫生協會銀行戶口收取。

另2項欺詐罪主要於甘開始其退休前休假之後發生，控罪指他涉嫌於2012年4月至2014年3月期間，向一名世衞代表虛假地表示，香港結核參比實驗室無獨立銀行戶口收款，意圖詐騙該代表就3份藥物測試的協議費用，同轉帳至香港微生物學醫生協會銀行戶口，涉款折合約62萬元。餘下獲法庭存檔的控罪則指指甘於1992年12月，使用一份虛假的本港銀行戶口申請表格，用以開設上述香港微生物學醫生協會銀行戶口。

案件編號：DCCC 353/2021