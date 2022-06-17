派對房間女職員與客人親熱　事後夥男友告非禮　港男求助引熱議

派對房間(Party Room)是本港近年大熱的聚會方式。不過，有港男昨日(16日)在討論區發文求救，聲稱早前到派對房間遊玩時，曾與女職員於雜物房及洗手間親熱，未料被派對房間老闆兼女方男友查看閉路電視後發現，並報警指控他非禮女方及要求道歉，事主最終亦被警員帶走及落口供。他發文中強調，與女方全程均是你情我願，但因擔心被控告向網民求教，遂引發網民一番熱論。

事主表示，當日去派對房間期間女職員亦一齊玩，「跟住我自己先行入左士多房，然後佢走入來，大家有互相親吻」。而事主去廁所時，「女方之後問我入唔入得來」，雙方隋後在「你情我願情況下有親密行為」，包括「攬」、「錫」及「摸」，中途有友人敲門詢問情況時，事主回應指正在聊天。直至女職員離開，才發現老闆兼男友從閉路電視見到二人先後進入廁，包括事主開門讓女方入內及關門的一幕。未料，女方事後與男友均稱網民在廁所內非禮女方，由於事主拒絕與對方道歉，後者終報警處理。

港男將事件公開後，因擔心會被定罪而向網民求助。有人「以案論案」，認為未有足夠證據起訴，「地方係男廁，樓主都有機會無事」、「檢唔檢控要睇女事主口供」。另有部分網民建議事主請律師抗辯，又形容事主「色字頭上一把刀」，最終惹禍上身。