珠寶展覽會攤位賣名牌A貨　海關拘兩人檢值174萬元首飾

海關早前接獲舉報，指由昨日(16日)起一連4日於香港會議展覽中心舉行的「六月香港珠寶首飾展覽會」上，有攤位涉嫌售賣冒牌物品。關員經深入調查及在商標持有人協助下，今日(17日)採取執法行動，成功在相關攤位試買一條懷疑冒牌頸鏈，並在該攤位檢獲4件懷疑冒牌吊咀及3對懷疑冒牌耳環，8件首飾價值共約4萬港元。關員隨後到紅磡搜查涉案公司的辦公室，再檢獲41件懷疑冒牌首飾，總值約170萬港元。行動中，海關拘捕展銷攤位的37歲女負責人及41歲男負責人，案件仍在調查中。

據悉，涉案首飾所鑲的碎石屬真鑽，但假托屬於知名品牌，並以正貨約兩折價錢出售，當中有部分首飾仿真度高，另有部分在市面上並無類似款式，而最貴的冒牌頸鏈約值50萬港元。

海關版權及商標調查科高級督察石家諺表示，海關一直非常重視打擊展覽會的侵權活動，並不時派員到場巡查，如發現有懷疑侵權物品，會尋求商標或版權持有人協助，以及展開適切行動，呼籲參展商尊重知識產權，切勿售賣侵權物品。根據《商品說明條例》，任何人銷售、或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可判處罰款50萬港元及監禁5年。