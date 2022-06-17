多40場所納強檢　屯門V city老虎冰室上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案，以及污水樣本檢測出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(17日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(18日至19日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於柴灣興華（二）邨、樂富邨、青衣長青邨及愉景灣消防局側空地增設或重開流動採樣站，而位於大埔體育館的流動採樣站會改設於大埔中央廣場。

涉及污水樣本檢測出新冠病毒的地點如下

1.馬鞍山耀安邨耀欣樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.元朗朗逸豪園6座

2.大角咀港灣豪庭2座

3.大圍雲疊花園1座

4.黃大仙樂富邨樂謙樓

5.油塘油麗邨碧麗樓

6.將軍澳雍明苑澤明閣

7.尖沙咀擎天半島5座

8.愉景灣尚堤珀蘆(2座)

9.青衣長青邨青柏樓

10.柴灣興華(二)邨展興樓

11.屯門美樂花園9座

12.深水埗麗安邨麗德樓

13.九龍城天寰天海匯3座

14.荃灣綠楊新邨M座

15.上水天平邨天朗樓

16.葵涌荔景邨安景樓

17.筲箕灣耀興道63號東霖苑

18.馬鞍山新港城海濤居1座

19.上水彩園邨彩華樓

20.屯門良德街3號豐連1座

21.元朗溱林12座

22.柴灣藍灣半島8座

23.上水彩蒲苑彩碧閣

24.東涌東環1A座

25.長沙灣泓景臺1座

26.鰂魚涌惠安苑D座

27.牛池灣龍池徑60號彩虹花園

28.鰂魚涌南豐新邨4座

29.紅磡海逸豪園4座

30.何文田佛光街與常樂街交界處 何文田工地

31.屯門V city 1樓L1-11號舖 老虎冰室

32.上水寶石湖邨碧玉樓地下3號舖 百份百餐廳

33.上水彩園邨彩園廣場4樓R401號舖 龍宴酒家

34.紅磡海逸坊高層地面UG26-28號舖 UCC Vienna Café

35.長沙灣長沙灣廣場2樓210舖 盈暉海鮮酒家

36.尖沙咀星光大道 Wildfire Pizzabar

37.元朗又新街56號置富中心地下6-7號舖 功夫點心

38.元朗洪水橋洪堤路8號雅珊園商場地下14號舖 德福海鮮酒家

39.牛池灣龍池徑60號A地下 新志興至尊燒鵝大王