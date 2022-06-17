警自揭警務人員本周日已中招　連續5日未公開疑瞞報

本港警方反恐特勤隊驚傳有警員確診。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(17日)在記者追問下，才於疫情記者會透露某部門約20名警員中招，惟即使東網主動查詢，衞生署亦無主動公開爆疫部門及詳情。直至警方今晚回應時才透露，原來早在本周日(12日)就已有警務人員確診，反映衞生署及警方在過去5日均未有對外主動公開。

警方回應東網查詢時表示，約20名隸屬行動部的警務人員確診新冠肺炎，他們分別於本月12日至17日證實染疫，過去14日均沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩，最後上班日期為本月11日至17日，另強調警隊的公眾服務並沒有因此受到影響。

當局又指，警隊會繼續密切監察疫情發展，另會按照風險評估為人員提供足夠的防護裝備，並安排人員進行檢測。不過，警方最早於本周日就有警務人員中招，惟至今日在記者追問下，才透過第三者於記者會上公布染疫實情，而非主動第一時間公布，令人質疑警方瞞報，且反映事件曝光5日前已爆疫，內部防疫工作慢半拍！