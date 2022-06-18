司機為「走多轉」隨意傾倒垃圾　沙田偏僻車路淪垃圾站

有垃圾車司機疑為跑多轉、省油費等「着數」，隨街傾倒垃圾，最終要食物環境衞生署「執上執」!被指非法傾倒垃圾的黑點是沙田亞公角山路，該處位置偏僻，近年常有人在凌晨時分駕車非法傾倒垃圾黑點，大量垃圾被棄置在行車路中間，影響出入附近多間寧養院等設施的車輛。食環署接受查詢時承認，日前發現上址行車道路有垃圾堆積，已即時安排清理工作及清洗該段道路，期間承辦商共清理約5噸垃圾及廢物，稱一向關注沙田亞公角山路一帶環境衞生情況。

垃圾隨街倒問題由來已久，在附近寧養院工作的張先生表示，5年來，已多次見有司機在此路非法傾倒垃圾，日前上址其中一條行車線又被大量垃圾佔據，影響車輛上落。被問及傾倒垃圾的車輪何時出現？他估計多在半夜至凌晨，因為這條道該屬「掘頭路」，有人兜上山後傾倒垃圾也無人察覺。他斥責上述無良司機行為可鄙，指山上有多間寧養院、戒毒所及教會宿舍，不時有救護車、小巴及旅巴上落，除阻礙行車外，車輛避開垃圾亦具危機性。據指被傾倒的垃圾料屬附近石門工業區的垃圾車收集物，司機運載垃圾後，企圖在短時間內「走多轉」，省時省油，便在附近隨意傾倒。

另外，亞公角山路又被指沿途的行人路長期泊有多部「死車」，據觀察起碼閒置3個月時間，該行人路不時有人推以輪椅代步的家人上落，有時甚至要推出行車路，非常危險，雖然間中有警員「抄牌」，但「死車」依然未有移動。警方回覆指，馬鞍山分區人員於周三(15日)到上址巡查，發現相關車輛違例停泊，人員隨即於上址進行執法行動，並票控相關車輛違例事項。馬鞍山分區一向關注區內的道路安全，對違例停泊車輛，會根據車輛違泊位置及對道路使用者安全造成的影響採取適當的執法行動。