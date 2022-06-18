嶺大與牛津大學辦學術研討會　探討學生自主能力及自我塑型

嶺南大學（嶺大）政策研究院與英國牛津大學全球高等教育中心於2022年6月6日至7日，合辦一場以專上院校學生及畢業生的自主能動性與自我塑型為主題的學術研討及交流會，探討這全球高等教育界所關注的議題。

牛津大學全球高等教育中心總監Simon Marginson教授在致開幕辭時，強調支援學生發展自主能動性的重要性。他提出自我塑型的四個要素——自主性、學習意願、反思能力和對知識的追求，並指出學生發展這些素質時並不是獨自進行，而是與同期的同學一起培養。嶺大副校長莫家豪教授指出，雖然將高等教育視為創造人力資本的過程這個傳統觀點沒有錯，但培養學生懂得透過反思去自我塑型的能力也是至關重要的。他指演講者來自八個地區或國家的大學，包括但不限於英國、美國、香港、中國內地、日本、土耳其、澳洲和瑞士，正好證明國際合作的重要性。

為期兩天的研討會在嶺大校園和網上同步舉行，吸引約100名學者出席。來自香港及海外的學者就關鍵的議題作深入的分析及交流，包括由全球高等教育中心成員Soyoung Lee女士主講的「從學業自我塑型的理論角度探討高等教育中的學生體驗」，及由香港大學教育學院楊力藶博士主講的「高等教育中的學生培養——儒家的『修身』與德國的『陶冶』概念的比較和結合」。澳洲亞莫納什大學Thanh Pham博士分享了其有關自主能動性和留學畢業生就業能力的研究，而嶺大研究生院熊衞雁博士則分享了其探討內地畢業生的就業能力和創業問題，以它們與自主能動性和自我塑型關係的研究。