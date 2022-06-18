科技園夥BIVF培育初創企業　加快傳染病科研發展

香港科技園公司宣布，與生物製藥公司勃林格殷格翰旗下風險基金(BIVF)合作成立共同培育計劃，以推廣及培育初創企業，全方位支持其在傳染病和免疫學方面的科研發展工作。參與計劃的初創企業，數目在過去5年倍增，他們可獲得高達600萬港元的資金支援，包括財政補貼及首期資助，協助他們進行臨床實驗等活動。

是次雙方合作標誌着香港生物醫藥科技發展的重要里程，科技園指出，本地或全球的合資格傳染病和免疫學初創企業均可報名參加該培育計劃，以享用科技園公司生態圈的配套支援，以及BIVF廣泛的生物科技研發與資金網絡。參與計劃的初創企業可獲得一對一指導及評估，以及科技園公司專家就商業化、生產、業務擴張及市場策略等多方面的指導。此外，初創企業亦可得到勃林格殷格翰所提供的全球藥物研發經驗及投資意見。

科技園稱，過去5年，科學園內的生物科技公司已由50間升至逾150間，配合政府重點發展生物醫學科技，並預留100億港元，致力將生命健康科技發展成為香港未來主要增長領域的整體策略方針。