反黑行動拉105人　青少做替死鬼

上周五（10日）在中環發生的黑幫斬人及槍擊案轟動全城，惟槍手不但逍遙法外，涉案槍枝仍未尋回，警方束手無策下，懸紅25萬元緝兇亦苦無回音。為遏止黑幫氣燄，新界南總區匆匆為部署經年的反黑行動收網，本周三（15日）起一連兩日「敲鑼打鼓」，搜查多個娛樂場所及食肆共拘105人，檢獲武器、賭具、毒品及凍結銀行帳戶內的犯罪得益。

警方表示，新界南總區刑事部密切留意一個活躍區內的黑幫社團，懷疑該黑幫經營賭檔、色情場所和無牌酒吧，以及牽涉多宗暴力罪行，遂自去年8月展開代號「強弩」行動，派出臥底探員滲入組織，收集黑道中人及犯罪活動的證據。有見時機成熟，警方在本周三及周四收網搜查上述場所，累計拘捕72男33女（13歲至90歲），涉嫌「以三合會社團成員身份行事」、「參加非法集會」、「普通襲擊」、「藏毒」及「洗黑錢」等罪名，另發出22張觸犯禁聚令及15張違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》告票。

據悉，被捕人士逾半數屬同一黑幫，當中既有高層及骨幹等「重要人物」，亦有19名擔當酒吧侍應、負責「睇場」或「睇水」等前線工作的未成年人士，當中有15人為學生，疑受低微報酬吸引成「廉價勞工」，遇警方掃場搜查更可能要充當「死士」，替黑幫承擔被捕風險。

行動中，警方檢獲鐵通、膠管等武器及小量毒品，同時破獲3個受黑幫操控的賭檔，起出30副麻雀、13張電動麻雀枱和逾20萬元賭款。探員根據情報進行財富調查時，另發現有10個銀行戶口懷疑清洗犯罪得益，涉款超過1,600萬元，現已凍結當中約67萬元。