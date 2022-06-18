東方日報A1：20反恐警染Omicron　臨近7‧1幫倒忙

新冠變種病毒Omicron肆虐，香港回歸25周年在即，政府大搞活動迎7‧1，更傳政圈高層會以閉環運作方式迎接國家領導人訪港。然而，負責反恐工作、在盛事第一線維護安全的警方反恐特勤隊（CTRU），卻幾乎幫倒忙，發生群組爆疫，約20人確診，事件震驚各界，紛質疑疫情影響面有多廣，警隊高層、政府官員會否出現一條龍播疫等，惟衞生署一反對染疫個案公布疫蹤、居住大廈及工作地點等例行操作，僅稱相關人員不會面對公眾。警方則延至晚上9時許才公布，隸屬行動部的約20人員確診，最早發病者於周日（12日）已確診。即有關群組早在事件曝光5日前已在傳播，防疫慢半拍盡見一斑。

7‧1將至，新政府換屆令本港政局牽一髮動全身，各大紀律部隊均全方位戒備，警方早前亦指，會全力投入反恐、維護治安等工作。然而，昨日卻傳出警隊有群體染疫事件，下午4時半，衞生防護中心舉行疫情記者會，有傳媒即席詢問衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，他回應指，中心是知悉事件，並已派員跟進，得悉是其中一個警察部門出現爆發，約有20人染疫，已安排他們接受隔離，亦安排其家人進行檢疫。同時，當局已建議相關同事進行核酸檢測，與患者有密切接觸人士亦暫時不要上班，而涉事部門的工作環境已安排消毒清潔。

記者連番追問爆疫部門名稱、地點及疫蹤調查情況，歐家榮都沒有正面回答，僅稱是「警察其中一個部門」，又強調爆疫的人員來自警察內部部門，不需面對公眾，亦與公眾無任何接觸，將其定義為「工地場所爆發」。惟爆疫單位是警方反恐特勤隊的消息仍不脛而走。

鑑於相關人員總要回家休息、外出用膳，而衞生署自5月起已重啟確診個案的流行病學調查及密切接觸者的追蹤工作，本報再向衞生署查詢疫蹤調查情況，及染疫者居住大廈等資料，衞生署仍不作答，並在回應致電時稱：「你有冇問番Police？」

至晚上9時許，警方才回覆本報，指約20名隸屬行動部的警務人員確診，他們分別於12日至17日證實確診，過去14日沒有外遊紀錄，工作期間有佩戴口罩。最後上班日期為本月11日至17日。警方強調，部門的公眾服務並沒有因此受到影響，如有人員確診，警隊會積極配合衞生署的跟進和調查，並在人員的工作地方和相關處所進行徹底清潔及消毒，以及為人員及其家屬提供防疫支援。

翻查資料，反恐特勤隊於2009年7月成立，隸屬警隊行動部反恐怖活動及內部保安組，是一支半軍事化部隊，是警務處繼特別任務連（飛虎隊）及機場特警組後，具反恐能力的第3支特種警察部隊，主要負責在全港敏感性建築物以及基建設施，例如政府總部、港鐵站和各外國駐港機關等，進行高姿態反恐巡邏任務，遇上有需要或緊急情況時，隊員會穿上全副武裝作出應變，裝備包括MP5 A3衝鋒槍及SIG 516突擊步槍。其中在2017年印尼總統維多多訪港期間，反恐特勤隊獲批准持槍在街上巡邏。

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