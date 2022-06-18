尖沙咀7間酒吧涉違禁令　5負責人遭票控22客收告票

尖沙咀分區雜項調查小隊聯同西九龍機動部隊及食環署，昨晚（17日）進行聯合行動，巡查區內多間酒牌場所，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，執法人員於其中7間酒牌場所，合共發現10男11女顧客(22至49歲)，分別未能出示安心出行掃描紀錄、未能出示快速抗原測試陰性結果相片及多於4人同坐一桌，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》。另外，一名42歲女顧客未能提供有效的疫苗通行證，涉嫌違反《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》，被在場人員發出定額罰款通知書。

同時，其中5間酒牌場所的2男3女負責人(34至57歲)，分別未有張貼告示於場所入口處、枱與枱之間的距離少於1.5米、未有確保顧客進入食肆時掃描「安心出行」二維碼、多於4人同坐一桌、未有確保顧客進入場所時出示24小時內進行的快速抗原測試陰性結果相片、以及沒有確保場內客人遵守防疫條例規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》等，他們將會被票控。