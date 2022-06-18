羅致光憂9月份爆第6波疫情　料對就業市場存很大變數

政府統計處昨(17日)發表最新勞動人口統計數字，失業率由2至4月的5.4%，跌至3至5月的5.1%，惟失業人數仍高達19.14萬。勞工及福利局局長羅致光今早(18日)在電台節目表示，回落數字較預期好，預料到本年底可進一步回落到4%以下的機會相當高，日後將徘徊在3%左右。

羅表示，對未來就業市場持審慎樂觀態度，認為即使疫情有輕微反彈，亦毋須過分擔心。他解釋第5波疫情高峰是3月份，所建構的保護屏障將在3個月後逐漸減退，相信到9月入秋時爆發第6波疫情的風險才會逐漸提高。他又指，疫情對經濟的影響最大，本港就業市場仍存在很大變數，不過政府吸取第5波疫情的慘痛教訓後，應對可能出現的第6波疫情時會做得更好，負面影響會相對小。

失業保障方面，羅稱本港設有遣散費及長期服務金，形容對勞工的保障在已發展地區中已屬於上游，只是相關保障是一筆過的金額，而非保險制。他稱，如果改用保險制，可能會令失業人士延後重新就業，認為公眾要認識本港制度的好處。