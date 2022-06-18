檢疫隔離獲有薪假不設追溯期惹議　勞福局：易生混亂變得更複雜

立法會本周三(15日)三讀通過《2022年僱傭(修訂)條例草案》，有關建議修改僱傭條例，指明僱員因遵守第599章規定，缺勤時可獲疾病津貼，僱主不能無理解僱；然而僱員在未有提供充分醫學理由下拒絕接種疫苗而遭到辭退，則不被視為無理解僱。

勞工及福利局局長羅致光今早(18日)在電台節目表示，有關條例草案不能夠設追溯期，是由於當中有不少爭拗，如忽然設立追溯期，可能令勞資雙方透過互諒互讓而得出的解決方法，變成不合法，容易引起混亂及變得更不合理，因此在訂立法例時需要考慮哪些特別情況才適合設有追溯期。他又提到，條例草案由今年2月份開始提出，但到6月份才三讀通過，有關立法會處理的時間長短，他不作評論。但他明白在時間上影響了不少打工仔，如果要道歉都應該由他來道歉。

另外，取消強積金對沖的議題討論了20多年，立法會終在本月9日三讀通過，根據現時方案，政策最快可於2025年落實生效。羅指修例工作具挑戰性，單是草擬修例就用了接近2年時間，完成時感覺如釋重負，形容相關修例對長遠經濟非常重要。