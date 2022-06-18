食物護膚品等被揭含四氫大麻酚　團體指會令人上癮認同立法規管

大麻二酚(CBD)產品在本港大行其道，咖啡、精油、護膚品等產品層出不窮，宣稱有緩解焦慮、抗病、改善皮膚等功效，不少商店及食肆更以產品加有CBD作招徠。惟聲稱的功效並無權威性定論，加上CBD產品或含有受禁的四氫大麻酚(THC)，故港府擬立法規管。社區藥物教育輔導會總幹事黃子瑋今(18日)在電台節目表示，大麻中的純CBD單獨使用雖不會令人上癮，不過CBD提取困難，擔心市面上的產品或會混含THC，即會令人上癮的物質。

黃認為，若將CBD以《危險藥物條例》去規管，不免會令人質疑是否唯一處理方法，認為本港若立法要求先化驗、發牌規管出售，相信不少本地私人化驗所會願意配合。他解釋，「大麻是毒品」的印象是源於含有THC成分，THC會令人上癮，及有即時及短中長期健康和人身安全禍害的物質。而本港吸食、管有、販運或販賣THC產品均屬違法，據執法部門的數字顯示，在2019年至今檢取及進行化驗的CBD產品中，每3件產品就有1件被驗出有THC。

就近日保安局研究立法規管，黃認為部分國家會立法先要求化驗確保產品安全，及領有合法牌照才可出售，同時設有年齡禁售限制等，若本港採取此做法，估計本地私人化驗所也願意配合提供本地測檢服務。黃期望規管CBD的立法討論，可以令社會更深入認識大麻禍害和安全用藥，不論朝向甚麼方向立法規管，市民都應對大麻有正確認知。