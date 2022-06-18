消息指啟德體育園申輸入400外勞　業界冀保留一定本地工人數目

造價近320億港元的啟德體育園屬2025年全運會重要場館之一，目標在2023年下半年完工，惟體育園承建商面對人手不足，工程進度未如理想，雖曾舉辦招聘會聘請本地工人，卻只成功聘得小量工人，為追回進度，據了解有關承建商已向勞工處申請引入逾400名外勞，勞工處亦確認收到有關申請，正全面評估各項因素，以及聽取勞顧會委員提供的意見和理據後，才決定批准或拒絕有關申請。

早於去年，啟德體育園承建商已有意輸入500名外勞，主要在燒焊、水喉、機電、冷氣等方面技術人手，惟當時勞顧會指可提供相關工種的本地工人數量充足，應該招聘不難，倡先從薪酬待遇着手，並加強本地招聘。承建商自去年7月初開始，已着手本地進行招聘消防、水喉及空調裝配等方面的熟練技工，包括在勞工處刊登招聘廣告，並尋求勞工處協助舉辦招聘會，亦曾舉辦了幾星期的本地公開招聘，惟反應未如理想，認為主因是所需工種的技術工人均屬建造業議會公布的「人手短缺工種名單」之內，人手供應比較缺乏，加上本港其他建造工程的承建商也爭相聘請熟練工人追趕進度，使人手供應更為緊張。

勞顧會勞方代表鄧家彪估計，因承建商要趕工需要增聘工人，據法例聘用外勞前需要先有聘請本地工人的行動，據他所知，有關承認商早前舉辦的招聘會只聘到11人，他又認為成功獲聘的人少涉及不同原因，包括年初爆疫，招聘活動停濟，影響了招聘數目，又或與本地工人習慣日薪制有關。他指啟德體育園屬本地矚目的項目，月薪也逾3萬港元，工會可助擁屋宇設備資歷的年輕工人轉介，亦建議勞工處再辦招聘會，以「雙軌並行」方式增加本地工人就業，就算批准輸入外勞，亦應該保留一定的本地工人數目。