逾2成受訪者不滿公院門診服務　協會促政府成立專責醫療機構

鑑於本港近年公營醫療負擔不斷加大，社區組織協會於本年4至5月間，訪問241名基層市民，發現公立普通科門診為最多受訪者第一時間會到的醫療機構，當中有22%受訪者表示不滿其醫療服務，原因離不開候診時間過長，及難預約診症等。組織促請政府成立專責機構，管理本港基層醫療系統。

調查又發現，現時普通科門診名額不足，基層市民又難以負擔私家醫生收費，加上30%受訪者稱以專科或急症室作為第一接觸點，故覆診期長及急症等候時間長等因素，致基層求醫無門，未能及時在有需要時得到服務。另外，調查更指出，尤其晚上、假期、或在家中透過電話，均未能得到基層醫療服務，反映長工時、手停口停的日薪時薪者或行動不便人士等弱勢社群，難以在上述時間求醫，同時，私家診所雖星期六日仍有開放，惟醫療費用是另一大問題。

社協認為現時大部分基層醫療提供者都是私營，據調查所得，私家診所屬第3位受訪者第一時間會求醫的地方，建議政府善用私營醫療服務，惟調查亦指出「費用昂貴」為受訪者最不滿的地方，故若要善用私營醫療的資源，政府亦應考慮檢視醫療券制度，包括增加金額及改善使用不當問題。長遠而言，則應成立基層醫療健康管理局，加入病人組織等持份者，使醫療資源分配其所。