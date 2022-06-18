買家顧問赴台清盤《台蘋》　違規遭撤居留許可

台灣《蘋果日報》(《台蘋》)停刊逾年後，《蘋果新聞網》上周宣布找到買家並完成交接。惟新東家委派到台灣執行解僱職員及清盤工作的香港《都市日報》社長李永康，傳出居留許可及工作證遭廢止的消息，交易案恐胎死腹中。台灣的移民署周五(17日)證實，一名李姓港籍男子違規遭撤銷居留許可證。

移民署表示，經審查後認定李姓港籍人士違反「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第22條規定，依同法第28條規定，依法廢止其居留許可證，近日已送出處分書，並要求10天內離境。移民署續指，李男以申請居留許可方式申請來台，但署方與國安單位經洽詢《台蘋》後發現，台灣《蘋果新聞網》易主後的新聞資料庫、員工個資等，若遭不當運用，恐有國安隱憂之虞，因此在李男來台後，重新進行審核作業。

台媒指，李永康赴台進入《台蘋》主導清盤及大量解僱的工作，移民署和國安部門認為他來台主要目的和身份，等於變相在台執行《港區國安法》，相對踩踏台灣政府紅線，違反上述規定。

經東網駐台記者查詢，台灣的內政部移民署指經會同相關機關審查，認為香港居民李永康有「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第28條等相關規定情形，已依法廢止李永康之居留許可，並開具廢止居留許可處分書，限令當事人10日內離境。