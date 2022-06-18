父親節有節目　新港城辦展覽　大人細路「玩轉親子樂」

父親節有節目玩！為推廣「正向家長運動」，教育局今明兩天(18日及19日)，在馬鞍山新港城中心舉辦「玩轉親子樂」巡迴展覽，「正向家長運動」的親善大使「媽咪Light」、「爹哋Light」及2名家庭成員組成的「Light家庭」，會於各個展覽場地推廣正向家長教育，在學子女亦可以同爹哋媽咪一齊去享受難得的假期啦。

「玩轉親子樂」巡迴展覽由本月至8月舉行，設有精彩影片播放及以「Light家庭」為主題的照相區，更會派發紀念品「玩轉親子樂」親子桌上遊戲。場內所有活動費用全免，紀念品以先到先得形式派發。此外，該展覽的專題展板亦會於多個公共屋邨巡迴展出，教育局亦推出內容豐富的「玩轉親子樂」家長教育資源套，家長可查詢教育局「家長智Net」網頁。第二場大型展覽將於下周六(25日)及翌日在西寶城舉行，家長亦可帶同子女參觀。

教育局自2020年6月起開展「正向家長運動」，一直透過廣泛和多元化的宣傳渠道推廣正向家長教育，協助家長建立正向思維，宣揚正確教養子女的方法和態度，從而提升家長正面和樂觀的心態，幫助子女有效學習及快樂成長。