政Whats噏：租貴難捱　顏汶羽關閉彩霞邨議辦

本港高昂嘅租金，不但小市民感到吃力，就連代議士都話難捱。議員顏汶羽，其位於牛頭角彩霞邨嘅議員辦事處，下個月租約屆滿，要續租就必需滿足業主提出嘅加租要求。由於加埋另一個屋邨嘅議辦，林林總總嘅支出已遠超報銷嘅上限，顏汶羽惟有同彩霞邨議辦講拜拜。

顏汶羽話佢喺佐敦谷選區範圍，彩霞邨同彩福邨都有開議辦，然而兩者嘅租金同面積都爭好遠。佢話彩霞邨係租置屋邨，房署早年已將部分資產物業售予領展，領展後來又拆售畀其他私人公司，而佢開設議辦嘅租金，就由11年前嘅4700元，升至業主最近提出嘅13000元，面積就不足20平方米。至於屬於房署嘅彩福邨，議辦面積則有35平方米，租金只係6000多元。顏汶羽作為雙料議員，區議會同立法會方面都可以報銷營運議辦嘅支出，但顏指區議會每月嘅開銷上限只得4萬多元，如果唔想喺其他地方調動資源嚟補貼的話，彩霞邨同彩福邨兩間議辦就只有二者保其一，而既貴且細嘅議辦就當然無得留低啦。

雖然已下咗決定，但顏汶羽話聽聞房署當年向領展出售物業，曾保留若干單位予法團使用，如果法團日後有單位可以騰出，唔排除重返彩霞邨開議辦嘅可能。