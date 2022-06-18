28地方納強檢　觀塘apm潮館及深水埗半島漁港等6食肆上榜

再增28個指明地方因污水驗出帶有病毒，或涉及多宗新冠肺炎個案因被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該28個地方的人士，須於明日至後日(19日至20日)期間進行病毒檢測。另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約97%預約名額。

污水樣本驗出新冠的地點如下：

1.馬鞍山耀安邨耀頌樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.屯門恒福花園2座

2.筲箕灣東濤苑暉濤閣

3.屯門龍門居8座

4.油塘油麗邨仁麗樓

5.新蒲崗采頤花園7座

6.秀茂坪寶達邨達富樓

7.藍田興田邨恩田樓

8.沙田禾輋邨協和樓

9.薄扶林摩星嶺道4號恒琪園

10.北角富澤花園富邦閣

11.長沙灣碧海藍天6座

12.觀塘翠屏(南)邨翠桐樓

13.屯門美樂花園10座

14.屯門南浪海灣1座

15.馬鞍山海栢花園2座

16.青衣盈翠半島2座

17.天水圍天華邨華悅樓

18.愉景灣畔峰觀景樓(H5座)

19.葵涌芊紅居2座

20.深水埗南昌薈1樓F102號舖 半島漁港

21.黃大仙龍翔道120號新光中心3樓 富臨皇宮

22.天水圍新北江商場1期1樓C41D號舖 將軍麵館

23.屯門石排頭路5號偉昌工業中心地下C舖 澳門荷蘭園

24.深水埗北河街118號地下 公和荳品廠

25.天水圍天祐苑祐康閣

26.觀塘創紀之城5期apm第5層L5至1號舖 潮館

27.牛頭角樂華南邨奐華樓