兩少女墮「刷單員」騙案　共損失約12萬元

警方今日(18日)下午約4時接獲一名21歲姓黃女子報案，指早前回應社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。

受害人遂按指示將約6萬港元存入至對方指定的兩個帳戶以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金65港元。惟當事主與騙徒其後失去聯絡，才知受騙，於是報警求助。案中事主共損失約6萬港元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

另外，6月14日上午約10時，警方接獲一名20歲姓曹女子報案，指早前回應社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當線上行政助理於購物平台以點擊購物推高商家名氣來賺取佣金。

受害人遂按指示將約6.2萬港元存入至對方指定的一個帳戶以作平台購物之用。為獲取受害者信任，騙徒初時曾向受害人發放佣金約1000港元。惟當事主與騙徒其後失去聯絡，才知受騙，逐報警求助。案中事主共損失約6.1萬港元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。