20酒吧等處所違規例被檢控　5酒客無快測遭票控

近日新冠肺炎疫情復熾，港府持續巡查各區酒吧/酒館、其他餐飲處所及若干其他處所，政府昨日(17日)至今日(18日)凌晨，派員在中西區、南區、油尖區、荃灣區、屯門區及西貢區，巡查了515間餐飲處所，包括58間酒吧/酒館，另有153間其他處所，當中10間酒吧/酒館負責人及10間其他餐飲處所負責人涉嫌違反指示，執法部門已向他們展開檢控程序。

執法部門於酒吧/酒館向5名涉嫌沒有符合有關快速檢測規定的顧客、20名涉嫌沒有符合有關快測規定的員工、20名涉嫌違反每桌人數上限的顧客、3名沒有符合疫苗通行證指示及掃描「安心出行」場所二維碼的顧客發出定額罰款通知書。執法部門亦於其他餐飲處所向18名涉嫌違反掃描「安心出行」場所二維碼規定的顧客及11名涉嫌沒有符合有關快速抗原測試規定的員工發出定額罰款通知書。

另外，亦已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，2間酒吧/酒館及10間其他餐飲處所因違規須於執法人員發現違規情況後的翌日起，在傍晚6時正至翌日凌晨4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於2人，為期3、7或14天不等；而8間酒吧/酒館因違規則須於執法人員發現違規情況後的翌日起，關閉處所7天或14天。