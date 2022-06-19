政Whats噏：政府網頁未能反映實況　江玉歡訂檢疫酒店一肚氣

為貫徹「外防輸入」嘅防疫政策，從內地或海外到港人士均需入住檢疫酒店。議員江玉歡打算為家人訂下個月嘅檢疫酒店，但發現政府提供預訂酒店情況嘅網頁未有更新，無法反映實況，即使大費周章逐間檢疫酒店致電查詢，結果都得個吉，同埋換來一肚氣。

話說江玉歡嘅兒子喺歐洲修讀藝術，完成學業並打算下個月回港，於是佢就為兒子預訂檢疫酒店。雖然相關政府網頁顯示尚有酒店房間待租，但實情係所有7月至8月底嘅房間已告全滿，然而兒子就讀嘅學校，已經辦理宿舍退租手續，今次真係進退維谷啊！

江玉歡又話，有類似遭遇嘅市民肯定唔止佢一個，因為尋日(18日)朝早就收到市民投訴，話訂唔到檢疫酒店，無法買機票返港。佢又話除咗香港居民，亦有好多喺海外升學嘅內地留學生，先抵香港然後再轉駁其他交通工具返回內地，因此檢疫酒店嘅需求十分殷切，如果當局於短時間內無法增加房間嘅數量，就應重啟備用嘅方艙醫院。佢話無一個港人願意滯留海外，並會就檢疫酒店嘅問題，星期一(20)去信食衞局局長陳肇始要求交代。