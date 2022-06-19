男子小西灣邨持刀傷母　傳追斬3救護員釀1傷

昨晨(18日)7時40分，柴灣小西灣邨瑞喜樓一名泰籍女子報案，指其一名姓黃(40歲)患有情緒病的兒子病發，須召喚救護車服務。據了解，黃於住所如廁後步出，並語無倫次，其後步進廚房取出利刀，突向其母施襲，她走避不及被斬傷，有兩處約3厘米傷痕，傷者其後送院治理。

至晚上疑有知情人士在社交網站貼文，指事件中有救護員被該名病者斬傷。並指事發時3名救護員接報到場，初時病者表現合作及表示願意去睇醫生，及後聲稱入房換衫，約10分鐘後再步出，突然大叫「你哋三個係邊X個！做乜X嘢入嚟我屋企！」詎料有人衝入廚房擸菜刀，在場救護員見狀，就即刻叫「主管，快啲走啦！」當救護員跑至𨋢口，持刀男子亦尾隨而至，救護主管情急下惟舉手擋格，當場捱刀受傷，並負傷與2名同袍沿樓梯跑往樓下。貼文者又補充指，該名主管用直接壓法按住傷口，又着同袍逃命，並跑落樓同時解開衫袋，取出手機，通知控制室增援。據悉，涉嫌傷人男子亦從17樓搭𨋢至3樓出𨋢，再往上跑擬阻截救護員離開，而該名救護主管跑至5樓進入其中一單位躲避，有住戶助其止血；其同袍則跑至6樓垃圾房暫避。未幾救護員聽聞有人大叫：「仲唔比(畀)我搵到你！」估計持刀男子追蹤到來，其時警員亦趕至，登樓經一番搜查，並於黃的住所尋獲黃，調查後將案件列傷人，黃涉案被捕帶署。東網就事件向警方及政府新聞處查詢，俱獲回覆未接獲有救護員受傷報告。

有網民回應事件「完全想像到個畫面，好得人驚」、「師兄擋咗一下, 有無受傷？」、「點解無出新聞？救護其實工作都好危險」、「太恐怖喇，直頭係電影情節咁，好在救護員哥哥們機警」、「疫情下，好多人唔使見醫生就唔食藥」、「做救護都要冒生命危險，尊敬！！！」、「睇文字已經好心驚，希望主管早日康復，你地(哋)都要更加警惕保護好自己，我知呢啲都係廢話，但心真係離一離」。