氣泡公共空間設計得獎　內設兒童遊樂場

香港地小人多，在擠迫的城市將閒置地方化為遊樂空間，是年青建築師林偉瀚的創作意念。他以「THE POP」設計，贏得建築師學會青年建築師獎2021，靈活變化的氣泡可飄浮在海上連接橋躉，亦可放置在天橋下，城市任何角落都可成為兒童遊樂場。林坦言，寸金尺土的香港在管理公共空間時，很多時候會只剩下「管理」概念，但其實靈活運用才可彰顯土地價值，此理念啟發了「THE POP」的誕生。

「THE POP」外形似兩個連貫的氣泡，可用材質堅固的氟塑膜（ETFE）製成，內設兒童遊樂空間，並加入寵物公園、釣魚區等元素，其空間大小亦會隨所在位置而變化。作品的特點在於可變化大小的外形，隨意放置在任何閒置空間上，例如中環商廈林立之間的空地、飄浮在北角碼頭的海上連接橋躉、西環入西隧口的天橋下。

在設計「THE POP」前，林偉瀚曾到25個地方做快閃實驗，用吹氣冬甩和大型層層疊玩具，吸引小朋友玩樂，而小朋友對玩具玩法千變萬化的想像力，亦觸發他設計可靈活變動的休閒空間。但他坦言，實驗期間非事事順利，曾在公園邀請小朋友玩樂時，被保安驅趕，聲稱「只可在公園界線外活動」，明明只差一線之隔，同一片土地卻被分為兩個不同管理地帶。