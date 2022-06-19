東方日報A1：父親節頌親恩　癱兒企起身　爸爸最開心

父親節來臨，卻因防疫措施加重不少家庭的各樣負擔，親子關係疏離，一對居住大埔的父子卻關係數十年不變，即使兒子蔡家珏22年前不幸遇上車禍，癱瘓至今、無法言語，已屆73歲高齡的蔡父依然每日「抱上抱落」照顧兒子。第5波疫情來襲時，蔡家3人均確診，被迫居家隔離21天，一家人相伴戰勝疫魔，縱使家珏因腦創傷無法講話，亦不能在父親節向爸爸說句謝謝，老父仍然窩心的說：「望佢有一日能企起身」！

家珏今年已49歲，22年前遇上車禍，腦部受創致四肢近乎癱瘓，失去言語能力，治療期間更一度有生命危險，醫生當時更曾游說蔡父捐出兒子器官，遺愛人間，幸好最後成功救回。蔡父一年後亦辭去工作，全職留家照顧兒子日常起居生活，包括洗澡、如廁或上落床等看似容易簡單的事。蔡父耗盡心力希望兒子能站起來、獨立生活，為助兒子康復，他們遍尋醫治方法，更曾每星期到深圳接受治療，中醫、針灸、推拿全都試過。縱使兒子不良於行，遇上有樓梯的地方，蔡父仍會背起兒子一步步前行。

車禍後，家珏獲賠殘疾保險百多萬元，但多年求醫及生活使費，蔡父的「棺材本」亦搭上了，自2005年起要申領綜援，連同兒子殘疾津貼，一家3口僅靠每月大約9千多元度日。眼見兒子練習行路無力站起時，蔡爸便會穿上功夫鞋，扶起比他高一個頭的兒子，以腳背墊着雙腳，一步一步向前行。為兒子撐起天與地的蔡父說：「是靠信念撐到依家，但眼見佢飽受20多年折磨……我都想過兒子若早於車禍過身，或許是一種解脫。」

今年3月，蔡家一家3口均染疫，必須居家隔離21日，家珏無法按慣例的一星期5天到醫院及復康中心進行體能訓練，蔡父便在家中騰出空間，為兒子如常展開四點跪及拉筋等訓練，避免兒子疏於訓練，身體機能衰退。目前，家珏已使用香港耀能協會引入的「外骨骼機械腳」設備，協助脊髓損傷、腦創傷等行動不便的傷殘人士進行步行訓練。

中心物理治療師Jordan表示，初接觸家珏時，於評估各項能力後，發現他身體控制較差，特意透過機械腳協助訓練，惟因關節過緊，進度較其他復康人士慢。到後來家珏漸熟習訓練模式，控制能力及身軀力度變好，由最初依靠機械腳步行400步，霎眼變成千多步。Jordan：「睇到家珏進步，個人變得開心咗，又與家人關係好咗，自己亦非常滿足。」

■記者阮子鏗

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：