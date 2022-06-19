蒲吧客須出示快測陰性證明　警連日巡查老蘭

中區警區牌照組、中區警區反三合會行動組及港島總區反三合會行動組，昨晚(18日)及今日(19日)凌晨於蘭桂坊一帶採取聯合行動，巡查酒吧及食肆等餐飲業務場所，以確保業界和市民嚴格遵守防疫及社交距離措施。行動中，警員發現2間酒牌場所的負責人未有確保顧客進入場所時掃描「安心出行」二維碼及遵守防疫條例規定，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警員遂向該2名場所負責人發出傳票。

同時，場所內3男6女(20至33歲)，分別未能出示安心出行掃瞄紀錄及多於4人同坐一桌，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》及《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》，警員遂向他們發出定額罰款通知書。上述違例場所分別須關閉處所7及14天。

中區警區牌照組聯同反三合會行動組、有組織罪案及三合會調查科、港島總區反三合會行動組及食物環境衞生署，前晚(17日)至昨日(18日)凌晨，亦於蘭桂坊一帶採取聯合行動，巡查酒吧及食肆等餐飲業務場所，以確保業界及市民嚴格遵守防疫及社交距離措施。

因應本港近期先後有多間酒吧出現群組感染新冠肺炎，政府於上周四(16日)起推出酒吧業「專屬」防疫辣招，市民快速檢測無事始可進入酒吧飲酒。