總結任內勞工政策　羅致光：勞工保障非句號

現屆政府任期不足兩星期，勞工及福利局長羅致光今日(19日)發表網誌，總結今屆政府的勞工政策，他指上任之初已表示香港的勞工保障法例，比起已發展地區相對落後，所以政府政策應偏向勞工。至於今屆政府勞工政策是多是少、是偏向勞工、抑或是偏向商界，就視乎大家站在哪一方。他指，面對現屆政府即將終結，但對勞工保障的工作來說，只是一個分號「；」而非一個句號「。」。

他提到，當局7次修訂《僱傭條例》或許是一個紀錄，內容包括將法定侍產假由3天增加至5天；將法定產假由10個星期增加至14個星期；每年法定假日日數由12天逐步增加至17天，與公眾假期日數看齊，以及取消強積金「對沖」等。其他完成的修例工作，包括擴大僱員補償保障至涵蓋在「極端情況」下，上下班途中遇到意外致傷亡，及修訂破欠條例，調升破欠基金特惠款額上限。至於早前提交增加違法行為罰則，以進一步加強職安健的修例，就要留待下屆政府才能完成相關立法工作。

另外，當局亦正在檢討《僱傭條例》中連續受僱定義的工作，完成研究後，會諮詢勞顧會，有進展時就會提交立法會討論。