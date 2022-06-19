康文署51地設花藝擺設　市民可賞花兼蓋印　換限量康樂棋

康文署今日(19日)公布，6月推出花悅滿城計劃，6月至10月分3階段在全港各區多達51個主要公園和地點進行園景美化工程。首2階段已展開，包括在21個路旁綠化園地廣泛種植各色顯花植物；在12個公園和地點設置花海、花牆、迷宮花園和以生日為主題的園圃，包括中西區海濱長廊(中環段)、維多利亞公園、觀塘海濱花園、荃灣公園、九龍公園及沙田公園。第三階段將於9月中開始，康文署會在全港18區的選定公園設置特色設計的東方式和西方式主題園圃。

中西區海濱長廊（中環段）的花海名為姹紫嫣紅耀香港，面積達420平方米，還有一面高四米、闊十米，由摩天大廈、山頂纜車等圖案構成的花牆。康文署一級助理康樂事務經理(古樹名木)香港西林耀權指，動用了約1.6萬盆花卉，全部都在夏季盛開，顏色鮮艷，而且有考慮到花朵的寓意，代表香港人的努力和成就，更蘊含迎接更美好將來的意思。今年內於「花悅滿城」指定場地內收集印章，集齊2個文化節目及2個康體活動共4個印章，即可換領限量康樂棋一盒。