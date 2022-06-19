小西灣邨追斬救護員案　三兒母兼父職嘆毒品誤兒一生

柴灣小西灣邨昨晨(18日)發生追斬救護員案，案中涉嫌「傷人」及「襲擊」被捕的姓王(39歲)男子，疑因情緒病發及有受傷，目前正在留院。東網記者今晨(19日)到達王男寓所了解，王母昨日被兒子揮刀擊傷頭部，經包紮後已無大礙，現時精神不錯。泰國籍的王婆婆指，丈夫廿多年前過身，自己身兼父職，曾在鵝頸橋下做小販賣炸物維生，又曾在會所擔任清潔工，多年來含辛茹苦養大3個兒子。

王婆婆指，大仔早年成家立室已搬離家中，目前與涉案的二仔及另外細仔同住，透露二仔中五畢業後曾在日式餐廳有正當工作，惟自多年前與前度女友分手後，因結識損友，先後染上「冰」毒、咳藥水等不良嗜好，亦有嚴重煙癮。痛心兒子自此日漸消瘦，及後胃口大減、精神不振，經醫生判斷確診患有精神病，亦曾入住小欖院舍。王婆婆心力交瘁，幾經思量後向醫生申請，將二仔接出院後送返泰國休養，三年期間其情況有所改善。

惟自2019年二仔回港探母，及後因疫情緣故滯留在港，逗留期間兒子故態復萌，重新染上毒癮，更於去年疑因推撞長者，被法庭判入獄個多月。王婆婆慨嘆兒子「有手有腳」，自己則日漸老邁「跟唔到佢」，寧願當日法庭重判，令兒子有機會遠離損友重上正軌。過去二仔未曾試過襲擊自己，原本更計劃在今年8月為兒子申請護照，返回泰國長住，未料發生今次暴力事件，估計「有排都未必返到去」。